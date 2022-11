Katherine Salosny y la condena contra su padre abusador: “No fue todo lo que hubiésemos querido”

Casi 17 años han pasado desde que se hiciera público uno de los episodios más fuertes sufridos por Katherine Salosny, el abuso de su padre hacia ella, su madre y su hermana Marisol.

Si bien su carrera en televisión la había llevado a distintos programas y la transformó en una de las mujeres más reconocidas en el país, por dentro estaba viviendo una verdadera pesadilla que se desató de la peor manera.

La PDI estaba investigando a su progenitor por el abuso de una niña de solamente 8 años, lo que se transformó en una “oportunidad” para revelar lo que ella y Marisol sufrieron décadas atrás.

El abuso no es un espectáculo

Tras años de psicoanálisis y alejada de los medios en general, Salosny decidió contar su historia a través de un libro, el cual escribió acompañada del periodista Gabriel García y que tituló: “El abuso no es un espectáculo”.

En entrevista exclusiva con CHV Noticias, la actriz de 58 años reveló los difíciles periodos que tuvo que atravesar con su familia tras ser abusada por su progenitor, etapa que sabe que muchas mujeres sufren durante gran parte de sus vidas.

“Nosotras somos víctimas y lo hemos sido desde tiempos pretéritos, ancestrales y culturales, ha estado en nosotras el abuso, siempre, en distintos escenarios. No excluyo a los hombres, pero para nosotros tiene una dimensión mucho más compleja, histórica, brutal y violenta”, dijo.

La artista reveló que la aparición del movimiento Me Too y el estallido social fueron claves para dar a conocer este tipo de situaciones de manera más masiva.

“Es muy fácil de silenciar”

En la conversación, Katherine afirmó que dio a conocer el abuso a través de un libro porque “necesitaba sacarme esto, hablar de esto”, recalcando en la importancia del psicoanálisis y admitiendo que “no habría podido escribir este libro porque no fue un proceso fácil sin eso, eso duró muchos años”.

“Cuando una es víctima de abuso, tú tienes una memoria muy fragmentada inevitablemente, porque hay cosas que vas bloqueando, después la vuelves a desbloquear (…) Sentí que era necesario llevarlo a cabo, con miedos a cómo iba a reaccionar la gente, porque es un libro bien político. Es un libro que declama esto que sufrimos las mujeres”, agregó.

Consultada sobre qué le parecieron las medidas tomadas por la justicia en contra su padre, confesó que “la condena no fue todo lo que hubiésemos querido, pero bueno, hoy ha cambiado un poco más la ley, en aquellos tiempos no era tan así”

“Mi padre (era) rubio, de ojos azules, hablaba cuatro idiomas. Los jueves eran hombres y estaba en juego una niña de 8 años. Nosotras no hicimos denuncia, fuimos a declarar porque la PDI estaba investigando a mi padre”, añadió.

Fue aquí donde Salosny mencionó que esas indagatorias fueron “una tremenda oportunidad de justicia, especialmente para mi hermana Marisol y para esa niña. Había que hacerlo. El tema del abuso es muy fácil de silenciar. Hay muchas culpas. Hay cómplices pasivos, cómplices conscientes. Son temas dolorosos, duros”.

La relación con su madre

Otro de los aspectos importantes que la actriz mencionó en esta entrevista fue cómo abordó su madre estos abusos, ya que en un principio no le contó lo que estaba ocurriendo.

“Para ella fue muy difícil enfrentar todo. No sólo lo mío, sino que todo lo que se nos venía, lo de mi hermana y lo que ella misma sufrió. Es como lo de Las Tesis: ‘A todos se nos ha metido alguien la cama alguna vez'”.

Sobre por qué optó por no informarle sobre lo que estaba ocurriendo, señaló que “necesitaba elaborarlo yo primero. Como te digo, el ser víctima de abuso es muy devastador en la vida de las personas. Te fragmenta (…) No quería ver la verdad. No quería entender que lo que a mí me había pasado había sido un abuso. Uno carga con muchas culpas”.

“Hay mucha gente que dice ‘cómo denuncia ahora’. Por favor, no digan eso nunca más porque cada persona tiene su propio tiempo para enfrentar una situación tan compleja como es el abuso”, agregó.

Actualmente, Salosny vive en Algarrobo a pocas cuadras de la casa de su mamá y su hermana, a quienes va a visitar recurrentemente y con las que tiene una gran relación. “Nos perdonamos muchas cosas mutuas y rescatamos el amor, eso fue lo más potente que nos pasó”, concluyó.