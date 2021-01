En Avenida Manuel Antonio Matta 483, comuna de Santiago Centro, está ubicada La Casa de la Cueca, el lugar donde el 18 de septiembre es eterno. Lamentablemente, tras el fallecimiento de Pepe Fuentes y la crisis del COVID-19, María Esther Zamora no sabe si podrá seguir manteniendo el lugar: “yo no sé hacer otra cosa más que cantar y cocinar”, contó. El dueño del Bar Liguria, Marcelo Cicali, afirmó que la casa “es una isla de las fantasías (…) es necesaria para el día de hoy y el Chile que viene”. Por otro lado, Mauricio Durán, ex integrante de Los Bunkers, explicó que para él “la música es algo que uno vive en la cotidianidad y eso es lo que se vive en La Casa de la Cueca. Es una reserva cultural y de los valores musicales de Chile”. Ante esto, distintos artistas y el público de la casa del eterno 18, piden sea declarado patrimonio cultural y así se pueda salvar.