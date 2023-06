La desconocida vida nocturna del Metro de Santiago: ¿Qué pasa cuando el servicio cierra sus puertas?

Cuando el Metro de Santiago falla en alguna de sus líneas, la ciudad sufre trastornos y no sólo en el servicio subterráneo, sino que en la superficie también colapsa el transporte. Y es que Metro es tan gravitante en la movilidad de los capitalinos, que cualquier falla genera serios inconvenientes. En lo que va del año, ya van 20 de estas y el 60% de ellas son por factores externos. Lo que muchos no saben, es que Metro no para de trabajar durante toda la noche para evitar estos incidentes. Un equipo de CHV Noticias se adentró en la vida nocturna del tren subterráneo y este fue el resultado.