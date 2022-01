Hace más de cuatro años, CHV Noticias denunció la historia oculta del tráfico de niños en Chile. Miles de mujeres sufrieron el robo de sus hijos, por lo cual se formó una comisión investigadora, hubo promesas de las autoridades, pero la verdad y la reparación aún no llegan. Conversamos con víctimas e hijos de madres a quienes le arrebataron sus niños cuando apenas habían nacido o incluso con una edad avanzada. “Por ser pobre, mamá soltera y tener sangre indígena, por eso le quitaron los niños a mi esposa”, señaló Raúl Silva, marido de Petronila Millanil, quien sufrió el robo de sus hijos Juan y Cindy. 35 años después, en abril de 2021, el primero -radicado en Francia- decidió buscar a su familia biológica. “Mis padres adoptivos me dijeron que mi mamá era prostituta y que yo no era su prioridad”, dijo a través de una llamada a distancia. Por otra parte, José Montaña, vecino de asistente social que robaba niños durante la dictadura de Augusto Pinochet, afirmó que “el doctor sacaba a la cría y desaparecía inmediatamente”. Se estima que más de 20 niños fueron sacados de Chile y separados de sus padres a través de distintos mecanismos durante dos décadas.