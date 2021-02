Durante los últimos meses se han incrementado las peleas en las calles, principalmente entre automovilistas y motoristas. De acuerdo a la mirada de expertos, una parte de las causas se explican por la incertidumbre y el estrés que ha ocasionado la pandemia y el encierro. Sin ir más lejos, Germán, un repartidor de delivery, fue testigo de la ira de un conductor y su acompañante, quienes por un momento quisieron lapidarlo. “Traté de frenar porque los tenía muy pegados y les toqué la bocina. Luego se bajaron y uno de ellos empezó a recoger piedras muy grandes del suelo. Me lanzó muchas y una me dio en la cabeza. Tuve que constatar lesiones en Carabineros”, acusa. Para el psicólogo Ricardo Bascuñán estos comportamientos tendrían una explicación: “En cada momento tenemos que tomar decisiones y, en cada minuto, nos están cambiando las condiciones del ambiente y eso genera tensión y estrés, por lo que no es raro que los conductores dan respuestas que son desproporcionadas”, contextualizó el especialista, considerando los cambios en pandemia vinculados a confinamientos y restricciones.