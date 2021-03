Pese a la crisis sanitaria que se vive actualmente por el aumento de casos de COVID-19, hay ciertos trabajos que continúan funcionando en cuarentena y que no son esenciales. Un caso son las lavanderías que han sido vistas con empleados en su interior, quienes portan un permiso único colectivo que no aplicaría para este tipo de labor. Según la subsecretaria Katherine Martorell, “el día de hoy se cerraron dos lavanderías (…), en ambos casos hacían mal utilización de los permisos únicos colectivos, es por eso que no solamente fueron cerradas, sino también serán sancionadas a través de sumario sanitario respectivo”. Hay que destacar que, en comparación al año pasado, en 2021 se agregaron cinco funciones a las denominadas esenciales: construcción privada con transporte propio y sea parte de la Cámara Nacional de Comercio, plantas de revisión técnica, talleres de bicicleta o de repuestos y accesorios de vehículos, y también se autorizó la movilización de candidatos en campaña.