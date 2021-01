En Chile, más de 15 mil personas figuran como desaparecidas. Ante esta realidad, sus familias impulsan el proyecto de “ley extraviados” para actualizar y modernizar los protocolos de búsquedas en las primeras horas tras la denuncia. “Todos queremos saber la verdad”, contó Annie Martinson, hermana de Kurt Martinson, quien desapareció el 24 de noviembre de 2014 en San Pedro de Atacama. Hasta ahora, no hay pistas de su paradero. Por otro lado, la madre de Mallén Gonzalez desapareció en 2017. “Cuando un caso no es mediático no buscan a las personas. Se demoraron muchos días en salir a buscar a mi mamá”, dijo.