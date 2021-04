En 2002, Daniela había cumplido 11 años. Desde entonces, un secreto fue creciendo junto a ella y permaneció en el tiempo. Tuvieron que pasar poco más de dos años para que una señal alertara a su entorno sobre lo que ocurría.”No tenía formas de lidiar con esto y me empecé a hacer pequeños cortes en los brazos”, cuenta Daniela. Su madre descubrió que detrás de esto se escondían los reiterados abusos sexuales de sus propio padre Juan Carlos Díaz Huerta, médico general de la U. de Chile que por buena conducta, entre otros factores, dejó la cárcel 5 años antes de cumplir su condena y hoy atiende pacientes en Talagante, pese a que Gendarmería advirtió que no estaba preparado para la libertad. La Corte Suprema fue la que acogió un recurso de amparo y falló a favor de él, sin considerar el informe psicosocial desfavorable, ya que legalmente es un factor no determinante. El sujeto volvió a vivir a Talagante, la misma comuna donde vive su hija. “Cómo es posible que salga esta persona y yo no me entere ni del proceso. Y que no se me pregunte qué me pasa, si la razón por la que está dentro soy yo”, agrega Daniela. El tribunal lo condenó por violación y en febrero de 2022 se cumplirían los 15 años de su condena. “Me da pánico que pueda estar solo con niños en este momento. Yo era su hija, qué lo frena”.