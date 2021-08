Bandas organizadas que están operando a lo largo del país se aprovechan de los vacíos legales, las bajas penas y la impunidad para concretar sofisticados delitos. En este caso, arriendan autos en un Rent a Car, y en pocos días lo venden con prenda y a un bajo precio a sus víctimas. El problema es que quienes compran sin saber de este engaño, no solo pueden perder su dinero y el vehículo, sino que además ser detenidos y formalizados por receptación. Un ex funcionario de carabineros es el líder de una de las bandas que se dedica a este tipo de delitos. Su mujer también es parte de la organización como encargada del concretar el arriendo los vehículos en diferentes locales. La pareja utiliza a sus hijos para simular una familia de vacaciones que necesita un auto, y varias personas en todo el país ya han sido engañadas gracias a este modo de operar. Al ser contactado por CHV Noticias, el sujeto identificado como Felipe dijo haber perdido su cédula de identidad en noviembre del año pasado, argumentando que alguien que se hace pasar por él es quien cometería estos engaños. Un hecho que desmienten los clientes, ya que aseguran haberlo visto al momento de la compra. Asimismo, el ex uniformado aseguró que no tiene antecedentes penales, pero en 2020 fue formalizado por amenazar de muerte a un carabinero en un control policial y en 2015 fue dado de baja por mala conducta y amenaza con arma de fuego a un funcionario.