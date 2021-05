Tres generaciones vivieron siempre en el mismo terreno a orillas del Lago Rapel, pero nunca lo inscribieron a su nombre. En Dictadura, éste fue traspasado a la Fuerza Aérea de Chile, pese a que había sido expropiado, a través de la Reforma Agraria, para repartirlo entre los campesinos más pobres. Hoy, los 5 hermanos que aún ocupan la casa de sus abuelos deben desalojar o pagar arriendo a la FACh. Con casi 90 años, Ida Pinto recuerda como si fuera ayer la época en que tuvo que defender lo único que tenía: Una casa a orillas del Lago Rapel, que antes era parte del fundo El Durazno. “Me dijeron ‘yo soy de la Fuerza Aérea, quiero que usted me firme aquí, porque esto es de nosotros. Le voy a dar una semana para que me desaloje’”. Aunque su marido era el legítimo dueño, en Dictadura insistieron en despojarlos de su propiedad. Lo cierto es que en 1979 una parte del fundo El Durazno, justo la que había quedado para los campesinos más pobres, fue traspasada a la FACh. Un documento firmado por Ricardo Ariztía da cuenta no sólo del traspaso, sino también de que estaban al tanto de que en ese lugar se habían instalado familias. Pero por encima de la historia familiar hay una verdad judicial, que también está marcada por el contexto político de la época. Fernando Rojas Bender, el mismo oficial que participó en el bombardeoa La Moneda en septiembre de 1973, dos años antes del regreso a la democracia, en 1987, firma una resolución. Con ella traspasa el terreno al Departamento de Bienestar de la FACh. Desde entonces se han instalado cabañas de veraneo de exclusivo uso de los funcionarios. La Fuerza Aérea señaló a través de un comunicado que han buscado la forma de que las familias continúen habitando el lugar, señalando que “la División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea ha realizado acciones para la regularización de familias ocupantes a través de soluciones jurídicas de arrendamiento, que no provoca un detrimento para los bienes del Estado antes mencionado”. Pero este contrato de arriendo no les parece justo a los residentes, tampoco el desalojo del lugar.