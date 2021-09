Todos los días, vecinos de distintos sectores de Maipú toman su escoba y barren el agua que se filtra por las calles. Una lamentable realidad ante un recurso que escasea en otras zonas del país y aquí se desperdicia. Esta comuna es una de las pocas que cuenta con su propia empresa de agua potable, pero más del 50% de todo lo que produce no se factura y la gran mayoría se pierde por fugas o filtraciones. El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) está hoy en la mira por graves deficiencias, debido a numerosas filtraciones en casas y calles que se han acumulado por años, a tal punto de llegar a 18.390 reclamos pendientes y otros 120 reclamos diarios que recibe el servicio. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señala que “los porcentajes de agua que estamos perdiendo en pleno contexto de emergencia climática y crisis hídrica, realmente son un crimen”. En ese sentido, el jefe comunal afirma que “esta situación tiene causas bastante claras, basta con ver la no ejecución de los planes de desarrollo de alerta sanitaria, entre 2017 y 2020 hubo más de $30 mil millones que debían haberse ejecutado por compromiso del municipio con la superintendencia y que sencillamente no se gastaron”.