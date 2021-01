“Quedé parapléjica por una lesión medular (…) me atropellaron, fueron unos meses antes que atropellaran a mi abuelo. A mí me dejaron así, pero mi abuelo falleció”, dijo María Jesús en su relato realizado a CHV Noticias en octubre de 2020. Este hecho ocurrió en Peñuelas, al interior de la Región del Maule, en una calzada denominada como la “ruta de la muerte” debido a que allí se ha registrado una seguidilla de accidentes y casi una decena de fallecidos. El llamado en ese entonces era construir reductor de velocidad para la ruta; y tras la emisión del reportaje, días después se construyó un lomo de toro. El problema ahora es que según dicen, luego de construirlo, no lo pintaron y “es muy bajo, no se nota nada”. Los autos continuan pasando a alta velocidad y al no estar pintado, lo transforma en un elemento aún más peligroso. El jefe provincial de Vialidad de Linares, Marcos Campos, señaló que “le pedimos al inspector fiscal que agilice y pinte lo más rápido posible este sector”, explicando que la demora “es un tema que desconozco”. Demora que este lunes llegó a su fin, ya que durante la tarde personal llegó al lugar para pintar el reductor de velocidad.