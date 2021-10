Desde este martes 12 de octubre, los miembros de la Convención Constitucional tendrán trabajo territorial, mientras que desde el lunes 18 iniciarán con la discusión de los temas de la nueva Constitución para Chile. Estos y otros temas fueron tratados por la Presidenta del órgano, Elisa Loncon.

En conversación con Rafael Cavada en CHV Noticias, la representante del pueblo Mapuche no dejó pasar la agresión que el viernes sufrió la constituyente Giovanna Grandón, más conocida como “Tía Pikachu”. Sobre esto, Loncon señaló: “Ella no se merece eso. Es una convencional comprometida, es una hermana (…) No hay que darle la espalda a las hermanas y los hermanos”.

Junto con eso, la líder del órgano redactor precisó que Grandón “es una compañera de trabajo, de lucha, para la gente que está ahí en la Plaza Dignidad. De ninguna manera se merece eso”. Además, y con respecto al motivo de esta agresión, señaló que en esto existe responsabilidad desde la parte comunicativa.

“Muchas veces el trabajo de la Convención no se ha valorado con la fuerza que merece, partiendo desde las mismas autoridades”, dijo la Presidenta de la Convención quien también señaló que los convencionales “hemos estado sorteando todas las dificultades que implica instalar el órgano”.

Con respecto al trabajo actual que están llevando a cabo, Elisa Loncon destacó la labor territorial, mencionando que los constituyentes están desplegados en todo el país “para informar la verdad, para decir cómo trabajar, para realzar los avances que tenemos”.

Por otro lado, sobre si información falsa o desprestigio puede salir desde dentro de la propia Convención Constitucional, la timonel del organismo señaló que lo importante es que ellos informen lo que está ocurriendo. “Sin duda que tenemos diferencias al interior, diferencias ideológicas, políticas, que muchas veces desbordan situaciones, pero son momentos, son minutos. No es todo el trabajo de la Convención”, aclaró.

El aumento de las asignaciones

Muchos comentarios y dudas han surgido tras el anuncio del aumento de las asignaciones para la Convención Constitucional. Los reparos sobre esto surgieron principalmente por la confusión al pensar que los constituyentes recibirían más sueldo, lo que fue explicado por la propia convencional en esta entrevista.

“Nadie se ha aumentado el sueldo y nadie va a salir rico de la Convención Constitucional. Con lo que nos dan (…) tenemos que hacernos cargo de todo lo que implica nuestra vida, nuestro trabajo y todo lo demás”, señaló la constituyente.

Para explicar para qué sirven las asignaciones, Loncon señaló que se usan para salir a los territorios. “Yo estoy aquí en Arica y si no fuera por las asignaciones no podría estar”, dijo Elisa Loncon, agregando que en la zona informará cómo incorporar sus demandas.

“La Convención tiene que unir las voces de todo Chile, de norte a sur, y tiene que unirla incluyendo los sectores más alejados que menos acceso tienen de participar”, agregó Loncon en esta conversación con Rafael Cavada, precisando que algunos constituyentes han tenido que viajar con dinero propio.

Finalmente sobre este tema, la constituyente mapuche dijo que “hay escuálidos recursos dentro de la Convención y nosotros por este ímpetu y este mandato que tenemos, de trabajar siete días, de trabajar más de ocho horas, hemos logrado lo que hemos logrado. Y eso se valora y eso está detrás del esfuerzo de cada convencional“.

El cronograma de la Convención Constitucional

En cuanto a los avances dentro del órgano y la planificación de trabajo que tienen para las próximas semanas, la presidenta del organismo constituyente señaló que “se rumoreaba que llegábamos con el reglamento debajo del brazo y todo lo demás. Pura pantalla, pura situación que desborda la realidad”.

Por lo anterior es que destacó que el texto fue construido por las voces de todos los convencionales. “Es el reglamento tal vez más hermoso que hemos logrado porque están las voces de todos los 154 convencionales activos”, mencionó.

Sobre lo que viene, dijo que ahora se instalarán las siete comisiones permanentes, lo que será realizado el próximo 18 de octubre. “Ahí ya se empieza a ordenar la escritura del trabajo Constitucional”, indicó Loncon, señalando que en algún momento sesionarán en una región.

“La nueva Constitución se va a escribir con los 154 convencionales activos más las voces de la ciudadanía de todos los territorios”, dijo la Presidenta de la CC, refiriéndose a las audiencias de las comisiones en que podrá participar la ciudadanía.

Pandora Papers

La última semana ha estado marcada por las revelaciones sobre Pandora Papers en cuanto a la venta que se hizo del Proyecto Dominga. Esto involucra al presidente Sebastián Piñera, por lo que fue anunciada una acusación constitucional en su contra.

“Tengo un mandato como presidenta, que es darle a Chile una nueva constitución. Mi tiempo, mi dedicación, mi energía es la Convención Constitucional”, argumentó Loncon, restándose de opinar en detalle respecto al entredicho por el que pasa la figura presidencial.

A pesar de aquello, la presidenta del órgano hizo un llamado. “Pedimos que se investiguen las situaciones que hoy día realmente no tiene conmovidos a toda la ciudadanía”, dijo la convencional.

“Nadie es superior a nadie, nadie es especial, todos debemos ser tratados de igual manera. Si hay que investigar y si hay que actuar, que se haga”, concluyó señalando Elisa Loncon.