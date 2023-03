De víctima a victimario: La historia del hombre que disparó tras un presunto robo y que ahora es investigado

El 3 de octubre del año 2022 es una fecha que Luis Sánchez revive cada vez que cae la noche en Tiltil: ese día se dio un robo con violencia en el que se convirtió en víctima y victimario.

Este hombre asegura que se vio obligado a actuar en defensa de su hija de 21 años y su madre de 76 años. Sobre esta última indica que “veo cómo la estaban apuntando con un arma”.

Mientras dos personas ingresaron a la casa, un tercer sujeto se quedó afuera esperando en un auto según los peritajes de la PDI. Ante este ataque que Luis asegura que siguió su instinto.

En cuestión de segundos, decidió recurrir a su arma y fue a buscar su rifle debidamente inscrito para cazar y que guarda desde hace años en su habitación.

“Cuando apuntan a mi mamá veo que es algo grave. Me devuelvo para sacar mi arma, la cargo y salgo hacia el patio trasero, pero me quedo esperando en la puerta. Escuché que decían ‘¿dónde está el viejo?’. Me asusté y pensé que me iban a matar. Ahí apunté mi arma a la puerta a la puerta por si salían”, relata a CHV Noticias.

Fallecida tenía sólo 22 años

El informe de la PDI da cuenta del delito de robo con violencia que los dueños de casa aseguran haber vivido ese día, el cual denunciaron la misma fatídica madrugada.

El disparo de Luis impactó en la cabeza de Noelia Donaire, una joven de 22 años que ingresó sin signos vitales al Hospital de Tiltil.

Sin embargo, su familia asegura que ella no ingresó a la casa y que tampoco participó del delito. Incluso, presentaron una querella en la que señalan que el tiro lo recibe cuando estaba en el portón de acceso a la propiedad.

Es más, el documento apunta a que “Noelia llama a viva voz a la hija de Luis, a lo cual, sale del domicilio y se genera una discusión en el lugar. Para posteriormente al lado del portón del inmueble recibir un impacto balístico por el costado derecho de su cabeza”.

En el documento se apunta que existía una relación de amistad entre ambas jóvenes que posteriormente terminó en conflictos. Es más, sostienen que la Donaire fue víctima de bullying semanas antes de los hechos.

Pese a esto, el parte inicial de Carabineros indica que la fallecida fue hallada en la puerta de la casa, es decir, varios metros más adentro de la reja. De todas maneras, la Fiscalía de Chacabuco dio inicio a una investigación por homicidio simple en la que Sánchez figura como imputado.

Investigaciones continúan

En la investigación del robo con violencia denunciado por Luis no hay detenidos y, por ahora, no se ha logrado identificar a la totalidad de las personas que esa noche habrían acompañado a Noelia.

En estos instantes, las causas por robo con violencia y el homicidio simple se indagan por separado en la misma Fiscalía local, aunque se desconocen sus avances y sólo se sabe que son procesos que están en curso con diligencias pendientes.

Durante estos meses, este hombre que trabaja como montajista industrial denunció amenazas de muerte contra él y su familia y se dispuso medidas de protección.

“Uno tiene que ser fuerte y decir: ‘Yo fui la víctima’. A mí me pasó esto y ojalá no le pase a nadie más, pero igual da rabia y te dan ganas de decir: ‘Me gustaría que les pasara para que se den cuenta lo que se siente’. Se siente miedo”, agrega.

Hasta la fecha, Luis no ha sido formalizado e insiste en que su disparo fue en un acto de legítima defensa. Si el Ministerio Público considera esto, entonces podría presentar ante el Tribunal la decisión de no perseverar en la investigación.

Pese a las gestiones, no fue posible acceder a una entrevista ni con la familia de Noelia Donaire ni con su abogado, quienes optaron por no participar en este reportaje.