La tía y prima de Ámbar Cornejo aún buscan recuperarse del impacto del crimen cuando otra revelación las afectó. Denisse Llanos, madre de la víctima e imputada en el caso, cobra el Subsidio Único Familiar desde la cárcel, “y en cuanto al IFE, no lo puede cobrar porque ya no es carga de ella, es carga de la familia”, explica Katherine Llanos, tía de Ámbar. “Lo que esperamos como familia es lo justo, porque justicia es lo que falta en el país. Queremos que pague como se debe porque los dos tuvieron el mismo nivel de participación en el crimen”, añade Madeleine Llanos, prima de Ámbar. Sospechaban que esta situación podía estar ocurriendo, dado que días antes la familia de Nibaldo Villegas, profesor asesinado en Valparaíso, denunciaba que Johanna Hernández, ex pareja y condenada por el crimen, cobraba desde la cárcel el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de los hijos de la víctima. Desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que por más cuestionable que esto parezca éticamente, está acorde a la legislación vigente. Algo que en el parlamento pretenden cambiar con un proyecto que impide la entrega de estos beneficios a condenados como autores o cómplices de homicidios de familiares.