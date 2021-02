Mirta Ardiles, la madre de Melissa Chávez, la niña de 12 años encontrada muerta en su hogar en Coquimbo, fue detenida durante la tarde del martes por la Policía de Investigaciones (PDI).

La mujer pasará a control de detención como sospechosa por el crimen que ocurrió el 26 de noviembre, en la casa de la menos de edad, quine vivía con ella y su padrastro, Luis Santander, y un hermano de siete años.

Contigo en la Mañana de Chilevisión había realizado una entrevista con Ardiles tras la muerte de su hija, y luego de que debiera reconocer su cuerpo, instancia en la que pidió justicia, negó tener cualquier participación y que se encontraran al o los culpables.

“Cuando fui a ver a la Melo, cuando la entregaron, ahí recién me convencí que la habían matado. Hasta el último momento pensé que podía… me hice eso para no sentir tanto dolor”, comentó.

Junto a lo anterior, expresó que “es terrible saber que mataron a tu hija, es terrible, no se lo doy a nadie“.

“Qué sienten con las versiones que apuntan a ustedes como responsables”, le consultó el periodista a Ardiles, quien dijo sentir “mucho dolor, mucho dolor porque hay gente que habla que ni nos conoce, no se han acercado. La gente especula muchas cosas. Lo único que pido es que se acercan a mí, porque yo soy su mama (de Melissa) y lo hablen conmigo si ellas me culpan”, añadió.

En la misma línea, sostuvo que “yo digo que sí tengo culpa de dejar a mi hija, pero hay muchas mamás que dejan a sus hijos solos, salen a trabajar y sus hijos quedan solitos en la casa”.

Finalmente, Mirta Ardiles dijo que “lo que estoy viviendo como mamá es un dolor horrible” y que “justicia tiene que haber y tiene que haber un culpable”.

“Necesito un culpable, necesito saber por qué se ensañó con mi hija“, concluyó.

La niña fue encontrada muerta en su casa, cuando se encontraba sola, ya que su madre y padrastro dijeran que estaban fuera el hogar. Vecinos alertaron que emanaba humo del interior de la pieza de la menor de edad durante el día en que falleció.