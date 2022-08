Habla madre del “Rey de los portonazos”: “No alabo las cosas que hacía, pero tengo que apoyarlo”

Desde el primer “portonazo” han pasado ya cerca de 9 años, casi una década donde este delito no ha podido ser controlado en Chile. Es más, ahora hay una completa radiografía de horarios, modalidades e incluso puntos críticos, mientras las autoridades y la labor policial se centra en estrategias para bajar la cantidad de robos a diario. CHV Noticias conversó con Haydée Jara, madre de Carlos Saldaña, apodado “el rey de las encerronas” condenado a más de 70 años de cárcel. “Mi hijo me salió desordenado y malo, tengo que admitirlo. No alabo las cosas que hacía, pero tengo que apoyarlo si soy la mamá”, afirmó.