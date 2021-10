El pasado lunes, Mariangel Carpio junto a sus tres hijos, buscaban respuestas en el aeropuerto de porqué le negaban la salida a los niños para irse a vivir a Portugal donde los espera su padre. Incluso este martes, pocas horas antes del vuelo, seguían ahí sin comprender el problema. Mariangel argumenta que recibió información cruzada que la mantuvo en vilo por meses, llevándola a cambiar nueve veces su pasaje desde abril del año pasado, por lo que esta era su última opción. El conflicto se originó porque aún no estaba aprobada la autorización debido a que, según dicen las autoridades, no adjuntaba sus papeles en un archivo legible. Los tres menores de edad están dentro de las causales para autorizar viajes al extranjero en niños que aún no han completado el esquema de vacunación: Viajes sin retorno, actividades esenciales de salud, carácter humanitario, actividades fundamentales para el país. Pero las restricciones podrían tener solución, porque el gobierno se encuentra evaluando un nuevo protocolo para menores de 6 años. Finalmente, Mariangel y sus hijos sortearon los problemas y por fin vuelan rumbo a su destino.