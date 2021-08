Este martes se dio a conocer la condena de Erwin Aedo, imputado por el crimen de Paola Alvarado ocurrido en noviembre de 2018 en Curacautin. El hombre de 30 años enfrentó la justicia pese a que el cuerpo de la joven aún no ha sido encontrado, siendo condenado por el delito de homicidio simple pese a que la Fiscalía lo imputaba por homicidio calificado. Frente a esta situación, el Ministerio Público pedirá que se contemple como agravante el sexo de la víctima para la sentencia que se dará a conocer el próximo 24 de agosto. Nancy Cortés, madre de Paola, declaró que “mi hija fue raptada prácticamente porque todavía no la puedo encontrar. Ella vino pensando en volver, y aún no la puedo encontrar. Ya van a ser tres años y es terrible”. De acuerdo con la investigación, ella viajó a Curacautin para reunirse en el individuo y pasar una noche en una cabaña, pero luego de un altercado, Erwin Aedo Soto la golpeó y atacó con un cuchillo, quitándole la vida. La mamá de la víctima segura que pese al veredicto no cesará en la búsqueda, un proceso en el que ha gastado todos sus ahorros. “Confío aun en Dios, porque no sé si en el hombre confiar porque ya es demasiado. Nunca voy a parar de buscar a mi hija, haga lo que haga, voy a estar acá. Aunque se me vaya la vida en eso, voy a seguir”, dijo.