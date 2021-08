María Graciela Quinteros, madre de la teniente Carolina Fernández, criticó a la Fuerza Aérea de Chile luego de que responsabilizaran a su hija por la tragedia del avión CASA 212 en la isla de Juan Fernández. “Que por una tragedia que no dependió de ella, se le sindique como una persona que hizo las cosas mal, que no actuó bien… Ellos actuaron absolutamente con lo que sabían. Yo le entregué a la Fuerza Aérea a mi hija con 17 años, con un futuro brillante porque fue la mejor siempre, en todo, y me la devolvieron en un cajón sellado, ni siquiera la pude ver, ni siquiera la pude vestir. Y más encima hacen un escarnio público de ella como profesional, eso duele mucho. En eso ayudaría mucho la reparación de la Corte Suprema, no lo que significa la plata, aunque me dieran $20 mil, pero (que se señale) que la institución es la responsable”, afirmó.