Continúan las indagaciones para dar con el paradero del hasta ahora único sospechoso del asesinato de dos hermanos -una niña de 14 años y un adolescente de 18 años- en El Bosque ocurrido el martes. Se trata de un compañero de trabajo de la madre, quien vivía en la casa de allegado con la mujer y su familia. El individuo está inubicable, borró todas sus redes sociales y no ha sido posible contactarlo desde la noche del martes, cuando se le perdió el rastro. Ante esto, la propia madre del hombre hizo un llamado para que se entregue: “hijo, si usted me está escuchando, por favor, acérquese a Carabineros, a cualquier autoridad, para que dé su versión. No te van a hacer ningún daño, por favor, hijo”. Por el momento, se cree que el sujeto habría huido de la capital. En tanto que Claudia Ubilla, la madre de las víctimas, declaró que “nosotros lo habíamos acogido en nuestro hogar, porque lo vimos muy vulnerable y no creo justo que nos haya pagado de esta manera”.