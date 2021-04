El pasado miércoles, Estefanía Gutiérrez y Moisés Bravo, padres de Tomás Bravo, acudieron hasta el Servicio Médico Legal para reunirse con la fiscal a cargo del caso, Marcela Cartagena. Al respecto, Estefanía declaró que “yo esperaba más información. Después de tanto tiempo, 48 días que mi hijo está allá, uno espera que le entreguen una noticia contundente. No me dieron nada”. Sin embargo, CHV Noticias tuvo acceso al informe entomológico de Carabineros sobre la muerte de Tomás, y que arroja una data de muerte de 2 a 3 días. Se trata de una de las 12 pericias clave realizadas para saber qué sucedió con el menor tras su desaparición en Caripilún. Aunque ahora la familia al menos tiene la certeza de que su cuerpo les será entregado el próximo viernes 23 de abril, pese a que las labores de investigación no se detienen. De hecho, Cartagena anunció que se solicitará un nuevo informe entomológico a la Universidad La Frontera.