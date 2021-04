Una madre de Rancagua, María Pilar Núñez (29), le contó a la profesora de su hijo que no iba a poder conectarse a clases porque no tenían para comer. “No piense que faltó por flojo (…) para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano”, dijo en el mensaje. Su caso fue compartido por la docente y se hizo viral: el empresario Leonardo Farkas y miles de personas decidieron ayudar a la familia. María Pilar contó a CHV Noticias que “no pensé que iba a pasar todo esto”. Ella y su marido están cesantes, tienen dos hijos: uno de cuatro y otro de seis años. “Fue emocionante, era un milagro que no esperé. Yo no quería nada y llegó todo esto. Les agradezco mucho”, declaró emocionada. En tanto, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, fue a visitar a la familia y les dio un apoyo: tendrán 3 meses de arriendo, les llevaran mercadería y un permiso para que su marido pueda salir a trabajar como gasfiter.