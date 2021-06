Hace 30 años que los habitantes de Maitencillo luchan por tener agua potable en la localidad, pero no han tenido respuesta. Denuncian que a través de distintas gestiones políticas, hay inmobiliarias en el sector que sí han conseguido permiso de manera irregular para tener el preciado elemento. Trocadero es un proyecto que pretende construir cuatro edificios con un total de 86 departamentos. Ingresó en abril de 2020 al proceso de evaluación de impacto ambiental en la región y en mayo se aprobó. Según la resolución, la Seremi de Salud de Valparaíso autorizó una solución de alcantarillado particular correspondiente a una fosa séptica. El servicio de evaluación ambiental lo aprueba, ignorando las observaciones de la Dirección de Aguas, que advertía, entre otras, cosas la eventual contaminación de agua en el sector. “Estamos en un momento donde Maitencillo va a ser declarado insalubre”, advierte el presidente de la junta de vecinos. “Es absurdo. No tiene mucho sentido, ni ética, ni moral”, “porque tienen plata pueden tener agua y nosotros estamos súper botados”, añaden pobladores.