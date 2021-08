El nadador chileno Alberto Abarza comenzó de la mejor manera su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio, luego de que consiguiera la medalla de oro en los 100 metros de la categoría S2. En conversación con CHV Noticias, la familia del deportista entregó detalles de su trayectoria deportiva, que según indicó su mamá, habría iniciado a los dos años en la Teletón. “Cuando lo llevé a piscina fue por terapia y se encantó con el agua. Nunca me imaginé que iba a llegar a donde ha llegado”, cuenta Millaray, quien además reveló la lucha de su hijo por posicionarse en lo más alto de la natación. “Empezó un camino muy duro, difícil y largo, porque Alberto caminaba y corría por Teletón. Me decían ‘oye por qué tú lo traes si él es sano’, pero su enfermedad iba avanzando. Entonces me estaban preparando para lo que iba a venir más adelante. Mientras las otras mamás el camino era para ver a sus hijos caminar y progresar, el mío era prepararme para decadencia”. Por otra parte, Abarza tiene una emotiva historia de amor con Ámbar, con quien se conoció desempeñando el mismo deporte y hoy tienen una hija: “Nos conocimos en la piscina del Estadio Nacional y ahí fuimos hablando, se dio la amistad y comenzamos la aventura de este amor que llegó a culminar con nuestro bebé”.