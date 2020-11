“Me llamaron como a las 11:30 del Colegio Industrial Las Nieves y me informaron que me hijo sufrió un accidente y lo iban a llevar en ambulancia“.

Ese fue el primer llamado que recibió Karen Barraza, madre del joven de 18 años que ayer murió electrocutado en el establecimiento de Puente Alto, de parte del colegio.

La conversación no evidenció la gravedad del accidente que sufrió Bayron Díaz Barraza, quien cursaba cuarto medio y realizaba la especialidad de electrónica. Era el primer día de clases tras siete meses de pandemia. El subcomisario Sergio Mendoza detalló que “se encontraba en una asignatura de electrónica en compañía de otro alumno y el profesor, tuvo de manera accidental una descarga eléctrica importante“.

“Ninguno de los dos pudo despedirse de nuestro hijo”, lamentó Karen. “Hoy recién era el retorno seguro que dijo el ministro de Educación, ese es el retorno seguro que tuvo mi hijo, me lo entregaron muerto“, añadió.

Fiscalía encargó las diligencias de la muerte a la PDI, quienes están levantando la evidencias de la sala donde se realizaba el taller, actividad para la que se necesitaba un traje de seguridad.

Sin embargo, el joven no tenía puestos estos elementos, siendo que él los había llevado al colegio. La misma madre le preguntó al director por qué de esta situación: “Le pregunté que ‘por qué no estaba con sus bototos’ y me dijo que le cambiaron los zapatos, le sacaron los bototos y le pusieron las zapatillas“. Respuesta que para la familia no tiene sentido.

El establecimiento se refirió a la situación mediante una declaración pública. Aseguran que prestarán ayuda para esclarecer lo sucedido. Desde la super intendencia iniciaron una investigación.

La familia presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables, ya que “ellos fueron negligentes, no actuaron de la mejor manera, no actuaron como seres humanos”, concluyó la madre.