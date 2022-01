En conversación exclusiva con CHV Noticias, Marcianeke enfrentó aquellas polémicas que lo han mantenido en la palestra a la par de sus éxitos musicales que lo posicionan como lo más escuchado en Chile. De hecho, por Dímelo Ma, llegó a recaudar más de $100 millones y es una cifra que solo va en aumento de la mano de las reproducciones. Pero los lujos lo han llevado a protagonizar excesos, ya que a sus fans les han llegado registros donde hay presencia de armas y drogas, sobre todo el famoso tussi. Pero el artista plantea que “no puedo vivir del qué dirán o si no mi carrera estaría muerta hace rato. Y (mejor) callar bocas con hechos que parándole los carros uno por uno”. Los cuestionamientos no solo surgen por sus acciones que se han viralizado, sino que además por la letra de sus canciones que hacen referencia a estas ilegalidades. Sin embargo, expertos apuntan a que si bien son palabras que más adelante podrían matizarse si es que el artista llega a esferas internacionales, básicamente la creación de su contenido no está dirigido explícitamente a adolescentes y niños. Por cuanto la responsabilidad de que ellos escuchen a Marcianeke, sería de sus tutores o padres. En otro ámbito, Matías también abordó qué espera de su futuro. “Todos los temas los saco sabiendo que van a ser únicos (…), mi fuerte es el perro, pero igual hay que sacar un trap o un reggaetón romántico”, dice. Su próxima meta es sacar un disco y enfocarse en su presentación en Lollapalloza, y durante el verano espera seguir grabando. “Tengo recién 19 y en cinco años más espero estar bien. Los errores son para corregirlos”, sentencia.