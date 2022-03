El ex presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió a la polémica votación en la Cámara Alta para definir la mesa directiva antes del cambio de mando, en el que resultó elegido Álvaro Elizalde (PS) como presidente con votos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli. En conversación con CHV Noticias, Desbordes sostuvo que “lo que está pasando en el Senado sincera algo que sucede hace rato, la coalición (Chile Vamos) está muerta”. En ese sentido, aseguró que más allá de lo ocurrido en el Congreso, “buena parte de la UDI se siente más cómoda con el Partido Republicano que con RN”. Por otra parte, el ex ministro de Defensa aseguró que Sebastián Piñera buscaría nuevas aspiraciones presidenciales en las próximas elecciones. “Quiere volver en cuatro años más, pero conmigo no cuente (…) Es parte de su legítima aspiración y ambición, pero yo no la comparto. No lo voy a acompañar en esa porque lo que pasó en este gobierno nos demuestra que hay que separas aguas, pensamos y sentimos muy distinto”, aseveró.