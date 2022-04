Continúan las repercusiones de las polémicas declaraciones del convencional de Vamos Por Chile Bernardo Fontaine, quien dijo en entrevista con Las Últimas Noticias que los trabajadores ya no serían dueños de sus fondos de pensiones, esto tras rechazo a la iniciativa popular conocida como “Con mi plata no”. Su frase generó una serie de críticas por parte de los constituyentes, quienes acusaron que eso no implica una posible expropiación de parte del Estado en un futuro. En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el convencional del PS, Matías Orellana, calificó las palabras de Fontaine como “tremendamente irresponsables. Aquellos que estamos en la Convención tenemos más que claro que no se ha autorizado ninguna norma que diga una acción positiva de expropiar los fondos previsionales. Quiero decirle a la gente que tenga la tranquilidad de que eso no ha ocurrido así. Esto me parece más como una acción para confundir a la gente. Como dice el dicho ‘miente miente que algo queda”. Por otro lado, Orellana aclaró que más adelante se enfocarán en la seguridad social, donde ahí sí se analizará el futuro de este tipo de iniciativas.