El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami (ME-O),quedó fuera de las elecciones de noviembre tras ser inhabilitado por el Tribunal Electoral.

A pesar de ser absuelto, el organismo informó: “hay que concluir que la suspensión del derecho a sufragio de votar ha existido como institución permanente en nuestra legislación constitucional desde los albores de la República”

“Sin sobresaltos ni objeciones a su constitucionalidad, respecto de la manera parca en que está concebida, sin ninguna descripción de procedimientos para hacerla efectiva, apareciendo como una consecuencia de pleno derecho, para aquellos ciudadanos que están en alguna de las situaciones”, sostiene el documento.

En conversación con CHV Noticias, ME-O indicó que la decisión del tribunal viola el principio de presunción de inocencia. “Gané un juicio que nunca tuvo nada que ver con OAS y que era sobre el Servicio Electoral. Es un caso falso de una Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, Impuestos Internos que con recursos de todos nosotros durante siete años se dedicaron a construir una acusación falsa y esperé pacientemente y ganamos”, dijo.

Asimismo, afirmó que “lo que buscaba la Fiscalía y el CDE era inhabilitarme políticamente por tantos años y eso es lo que ganamos porque nunca hubo delito, porque era mentira, pero lo importante ahora, es que un Tribunal Electoral dice que por el juicio que acabo de ser absuelto igual se consideró que no podía inscribirme, y eso para mi es una injusticia, es un absurdo, viola el principio de presunción de inocencia que estableció el TC por 10-0 por unanimidad. Viola el principio de inocencia, que estableció un Tribunal Oral en lo Penal 3-0 por unanimidad. ¿Dónde más uno defiende nuestra institucionalidad que queremos cambiar en paz, sin piedras?”.

Tras ello, el líder del PRO reiteró, tal como lo dijo en un punto de prensa la noche del sábado, que apelará ante el Tricel y que estará en la papeleta de noviembre de cara a las elecciones presidenciales. “Vamos a apelar y lo vamos a hacer con fuerza y con la firmeza de saber que aquí se está cometiendo un abuso, un absurdo, una injusticia, una violencia”, expresó. “Voy a estar en la papeleta por una convicción de cambio, por una fuerza confiable de cambio porque el cambio es hoy y no mañana”, agregó.

“Llegaremos a noviembre porque no me imagino un país en que la gente que gana un juicio, que es inocente, se le condene igual por otro Tribunal que no le corresponde quitar o dar derechos políticos cuando ya hay una sentencia unánime absolutoria. Es una barbaridad”, zanjó.