Un doctor fue formalizado por el fallecimiento de una niña que ingirió cerca de 200 pastillas de un medicamento. Familiares y testigos acusan que el profesional no la atendió oportunamente y que, además, la habría discriminado por tratarse de una infante atendida por el Sename. Su muerte es hoy indagada por el Ministerio Público y CHV Noticias tuvo acceso en exclusiva a los relatos claves de este trágico caso. Fue el 14 de julio del 2019 que Kimberly, de 16 años, intentó quitarse la vida tomando una altísima cantidad de fármacos y murió cuatro horas más tarde. Una vez que llegó al Hospital Santa Rosa, fue catalogada como una paciente de mediana complejidad y tuvieron que esperar cerca de una hora para que la atendiera el doctor Oscar Castro, quien actualmente está formalizado por la muerte de la joven. De acuerdo con lo que estableció María Angélica González, quien cuidó a la adolescente en la residencia María Ayuda, el profesional de la salud no le creía a la joven los síntomas que estaba presentando. “Empezó a convulsionar pero no le creyó (Castro), dijo ‘estas cabras se las saben por libro’”. Por su parte, el director del establecimiento aseguró que se encuentran realizando una investigación interna y no reconoció que hubiese negligencia médica.