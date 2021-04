Una familia denuncia un irregular procedimiento policial que habría causado la muerte de Patricio Machuca, su hijo de 15 años. Esto, luego que llamaran a Carabineros porque el joven estaba descompensado. Según un informe de autopsia, el adolescente terminó falleciendo tras recibir un impacto de bala por parte del funcionario que acudió a asistirlo. Ha pasado un año y la Fiscalía aún no reúne todos los antecedentes del caso y no ha formalizado cargos contra el cabo 2do que perpetró el disparo. “El carabinero entró, le pegó una advertencia. Le dijo ‘cálmate, cálmate’ y le disparó inmediatamente, a quemarropa”, relata Karina, su madre. “Él era un niño que estaba lleno de sueños. Imagínate que llamas a una persona que crees que te va a ayudar y que sean ellos que te lo maten”, lamenta. “Yo lo que pido es justicia. Una súplica, porque la muerte de mi hijo no puede quedar así”, cierra.