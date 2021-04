Una mujer ha logrado levantar un albergue anónimo en San Bernardo. Incluso recibe a pacientes derivados de hospitales en medio de la pandemia. Se autofinancia recorriendo las calles recogiendo desechos que son reciclados y luego vendidos. “Los adultos que yo he recogido están viviendo en mi casa ahora y yo me fui a arrendar otra casa”, contó Carina Arenas. Para atender a los residentes, sólo recibe ayuda de la misma gente albergada en el lugar. “Nosotros no solamente aquí recibimos adultos mayores, sino que también a mamás con hijos que han sufrido violencia”, agregó. Sobre si le llegó ayuda del Gobierno en términos de canastas familiares, cuenta que “me llegó una caja de mercadería por casa. Yo les dije a ellos si me podían dejar un poquito más de cajas porque somos hartos, y dijeron que no. No me dio rabia, me dio tristeza, porque yo creo que esto es una cuestión de corazón a corazón. Algunos colegios nos auspician, nos dan los alimentos que ellos no ocupan y algunas personas también nos donan leche, harina”.