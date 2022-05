Diputado Miguel Calisto (DC) y sobreprecio del gas natural: “Metrogas hace un abuso, pero por la vía legal”

Continúa la polémica por el sobreprecio que tiene el gas natural, producto por el que se estaría pagando un 20% más de parte de los consumidores a Metrogas, situación que fue revelada en un reportaje de CHV Noticias. El caso generó molestia en el mundo político, llamando al gobierno a actuar de inmediato para revertir esto. Al respecto, el diputado de la DC Miguel Ángel Calisto, comentó a Contigo CHV Noticias AM que lo dado a conocer es “es absolutamente inmoral” por parte de la compañía, aunque aclaró que “ilegal no es. No tenemos cómo ir a la justicia. Metrogas hace un abuso, pero por la vía legal”. Debido a esto, aseguró que están estudiando medidas a tomar.