Ministra Uriarte y proceso constituyente: “El gobierno no es prescindente, porque nos interesa este diálogo”

Este sábado, en conversación con CHV Noticias, la ministra de la Segpres Ana Lya Uriarte se refirió a diferentes temas de la contingencia, entre ellos, la situación en la Macrozona Sur, la postura del Gobierno ante el proceso constituyente y el TPP-11. En relación a La Araucanía, explicó que hay ciertas decisiones del Estado que “generan temor en la ciudadanía que vive allá, genera dolor y es ahí donde nosotros no podemos tener vacilaciones ni ninguna duda”. En esa misma línea agregó que “este tema ha tenido un tránsito desde el retorno a la democracia y naturalmente es un problema que no vamos a solucionar nosotros en tres años y medio, sería mucha la soberbia”. En relación a los acuerdos políticos por el proceso constituyente, señaló que “el gobierno no es prescindente, porque nos interesa este diálogo y mucho, porque queremos que haya una nueva Constitución para Chile”. Ante esto, la ministra fue consultada si la cercanía que se ha dado entre la ex Concertación (Nueva Mayoría) y los partidos de Apruebo Dignidad era por “conveniencia”, a lo que respondió que “por qué razón tendríamos nosotros que decir ‘no, nosotros en este juego no entramos’, si nos interesa el país y tenemos las mismas ideas transformadoras del Frente Amplio y el Partido Comunista”.