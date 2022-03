Como un “desafío prioritario” calificó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas por semana, iniciativa que fue propuesta por la entonces oposición hace varios años y que aún se mantiene en el Congreso. En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, la secretaria de Estado reafirmó el compromiso del gobierno con la medida y aseguró que buscarán impulsarla y que en el Ejecutivo “tenemos que hacernos cargo de todas las realidades el mundo empresarial. En particular, en las pymes estamos viendo la gradualidad con la que un proyecto como este se lleva adelante”. Jara agregó que el objetivo es “mejorar la calidad de vida de las personas” y convertir la medida “en un motor para la economía”. Además, la ministra señaló que nuestro país es uno de los que más horas de trabajo por semana tiene dentro de las nacionales de la OCDE, pero que no se refleja en la productividad. “Hay que trabajar para vivir y no a la inversa”, comentó.