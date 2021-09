El presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley corta que busca lograr modificaciones al sistema de pensiones, como el aumento del monto de la pensión básica solidaria, el incremento de la cobertura del Pilar Solidario y la extensión de la cobertura del seguro de lagunas provisionales.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó en conversación con CHV Noticias que la iniciativa busca beneficiar a los pensionados de clase media.

“Hay cerca de 500 mil chilenos que están fuera del Pilar Solidario porque son de clase media. A ellos los vamos a incorporar, a través de este proyecto de ley, a las ayudas del Estado”, sostuvo.

“Ellos tienen su pensión completamente autofinanciada. Si esa persona, con su pensión de $200 mil, se incorpora al Pilar Solidario, va a tener adicionalmente todos los meses cerca de $110 mil más para alcanzar prácticamente $310 mil de pensión, es decir, un aumento del 50%”, aseguró.

En esa línea, expresó que es importante avanzar en el proyecto, ya que “son personas que no han tenido la ayuda del Estado y necesitamos llegar rápido a ellos”.

“Nosotros le vamos a poner discusión inmediata y esperamos que avance, porque en este proyecto se está discutiendo mejorar pensiones rápidamente”, añadió.

Consultado respecto a las críticas por la lentitud en torno a la discusión de la reforma previsional, el secretario de Estado aclaró que “la mayor urgencia que se puede poner en términos legislativos es lo que se llama discusión inmediata, que se ha puesto 16 veces para este proyecto en el Senado”.

“Lamentablemente no ha podido avanzar. No se ha podido llegar a acuerdo, pero el gobierno ha tratado de hacer todo lo posible para avanzar con ese proyecto y también el gobierno tiene que ser realista y en ese sentido, si el proyecto no ha avanzado lo que sí queremos decirle a los chilenos es que nos preocupa subir esas pensiones”, cerró.