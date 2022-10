MOP), Juan Carlos García, abordó las protestas anunciadas por No + TAG para todo el fin de semana largo. En conversación con CHV Noticias, este sábado sostuvo que lo que el Gobierno busca es “más que perdonazos, beneficios estructurales para la ciudadanía”. “Hemos ingresado al Congreso una iniciativa enfocada en ayudar a ponerse al día con los peajes”, dijo, y agregó que “no me parecen manifestaciones justificadas, porque hemos abordado las demandas de la ciudadanía”. “Algunos grupos minoritarios, al focalizarse en un tema que ya está resuelto, no está ayudando a circular libremente por las carreteras”.