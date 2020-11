Volvían a la casa en la madrugada del domingo 8 de noviembre cuando un grupo de amigos se encontró con dos hombres tirados en la esquina de Esperanza con Alameda pidiendo auxilio. Ambos fueron heridos por un hombre que los atacó con un cuchillo. Una de las víctimas fue herida mortalmente.

Cindy Bisik fue una de las personas que les intentó prestar ayuda y contó que “cuando lo volteo me doy cuenta que tenía un hueco en el cuello y otro en el rostro. Lo puse como entre mis piernas porque se ahogaba con la sangre. Entonces me contó que pasó un joven que era extranjero y que le pidió plata y como le dijo que no tenía, lo acuchilló”.

Otra persona que estuvo en el lugar fue Darcy Jesús Uly, quien narró que “estuvieron durmiendo y los acuchillaron”. Los amigos auxiliaron a las víctimas realizando torniquetes con sus ropas. Como carabineros demoraba en llegar a lugar tras hacer la denuncia, el hombre corrió al carro policial que atendía otro procedimiento en las cercanías, en el Barrio Meiggs: dos personas en situación de calle habían sido asesinadas.

Estas son cuatro de las víctimas por las que es investigado un ciudadano colombiano de 30 años detenido durante la tarde del lunes. Según la línea investigativa, el sujeto sería el autor de estos cuatro ataques. Pero no serían los únicos.

Lee también: Así es la vida en Chile del presunto asesino en serie de Estación Central

Otra de las victimas del hombre investigado es Carlos Rivas Angulo, de 35 años, quien el 1 de noviembre fue encontrado bajo un paradero frente a la Usach. A metros de él se encontraba en el bandejón central de la Alameda el cadáver de Guido Gallardo Contreras, de 64 años. Ambos vivían en la calle.

En la mayoría de los ataques el homicidio sucedió cuando las víctimas dormían y casi todas eran personas en situación de calle.

Además de estos seis asesinatos consumados y otro frustrado, Carabineros investiga una séptima muerte ocurrida el 7 de marzo de este año. Lo que da un total de ocho crímenes.

Al respecto, el comisario Gonzalo Ulloa, de la PDI, detalló que hay diferencias entre un asesino serial y un homicida múltiple: “Hay un criterio diferenciador crucial y éste radica en el intervalo de tiempo en que cada uno de estos lleva a cabo su modus operandi. En el caso de los homicidas seriales, tenemos que los hechos delictivos suceden en un rango bastante mayor de tiempo, pueden ser semanas, meses o años”.

El SML informó que hasta ahora todos los cuerpos de las víctimas permanecen en sus dependencias.