Casi cuatro meses han pasado y aún no hay responsables por el accidente que le costó la vida a Cornelio Salvo, quien cuando iba cruzando Avenida Matta, cayó a un ducto de más de 10 metros de profundidad ubicado en el centro de Santiago. Fiscalía y el municipio de Santiago aseguraron que investigarían el hecho, sin embargo, no hay ningún avance en la indagatoria. “Siento que a mi papá lo asesinaron. Por un error humano ya no está con nosotros”, puntualiza Solange, la hija de la víctima. Pese a estar en espacios públicos, muchas de las fosas son utilizadas por empresas privadas, sin embargo, nadie ha reclamado su propiedad. “Es lo que más me duele, que nadie se haya preocupado”, dice Yolanda, viuda de Cornelio. “Como que se quedó en el olvido, y eso más me duele. Nadie nos ha llamado”, agrega.