Andan de a dos, sin su patente ni documentación. Algunos utilizan mochilas de deliveries para engañar a los transeúntes. Hablamos de los motochorros, sujetos que a través de su motocicleta cometen delitos. Pero ellos no son los únicos que no cumplen los protocolos: Actualmente, más de 7 mil motociclistas manejan sin licencia de conducir. “Toda motocicleta tiene que tener patente y el conductor tiene que tener licencia clase C con revisión técnica, seguro obligatorio para cumplir con todas las normas del transito”, aseguró Paula Flores, jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte.