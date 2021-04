Se inauguró en 2018 y tuvo un costo de más de seis mil millones de pesos, sin embargo, no cumplió su objetivo, causó problemas a la comunidad y daños medioambientales. La construcción de un muelle en Bucalemu ha causado indignación en los habitantes. “Es un elefante blanco, porque no se está ocupando para lo que realmente se hizo”, acusa Mónica González, presidenta de una junta de vecinos. “Fue algo como el puente Cau Cau, que no creo que lo hayan hecho de mala fe, pero no les resultó”, dice un poblador de la comuna. Tres investigaciones están en curso para determinar responsabilidades. Por el momento, el seremi de Obras Públicas de O’Higgins dice que ya han retirado parte de la estructura y afirma que el costo de las obras para resolver la problemática se estima en dos mil millones de pesos.