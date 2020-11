Este martes conocimos el video de un motorista en el que captó cómo un vehículo que venía en sentido contrario casi atropella a un ciclista que esperaba en el semáforo. Gracias a la destreza del joven, logró moverse los centímetros suficientes para no ser alcanzado por la camioneta.

El sujeto cruzaba a toda velocidad cuando el impacto de un bus de transporte público lo desestabilizó, avanzando a toda marcha contra el poste ubicado en el bandejón central.

Este caso no sería extraño. Durante los meses que ha durado la pandemia del coronavirus, los accidentes en que un vehículo impacta a un ciclista han aumentado.

David Gómez, vocero de Revolución Ciclistas Plurinacional, asegura que se han encontrado con diversas situaciones, tales como “gente imprudente, gente que te acorrala, videos en los que hemos visto cómo los conductores gritan ‘súbete a la vereda o te mato’“.

La llamada “alerta blanca” este sábado volvió a activarse luego que Cristián Martínez Santos de 30 años, periodista egresado de la Universidad Diego Portales, perdió la vida tras ser impactado por un bus de Transantiago mientras transitaba por calle Carmen con Santa Isabel.

“Cristián no murió por ir en una calle que no debía, murió en una ciclovía, donde la 204 no respetó el espacio de Cristián“, agrega David.

Ahora piden justicia por un nuevo “compedal” caído. Sólo bastaron algunas horas para que en la misma esquina del fatídico accidente, donde previamente se había registrado la manifestación de ciclistas, un sujeto paró en la ciclovía para comerse un completo.

O como también ocurrió en San Ramón, donde un camión del Ejército ocupaba ambas pistas de la nueva ciclovía. Los sujetos que viajaban tuvieron que bajar a la calle mientras grababan el insólito hecho.

Johanna Vollrath, secretaria ejecutiva de Conaset, destaca que la bicicleta es un medio de transporte que actualmente tiene más beneficios que en condiciones normales, ya que incluso evita instancias de contagio.

“Es un modo de transporte sustentable y además hay muy pocas probabilidades de contagio, por eso estamos viendo un aumento del uso de la bicicleta”, dijo Vollrath.

Y lamentablemente este aumento en su uso ha traído consigo un aumento en los fallecidos. Entre enero y septiembre de este año, 85 personas murieron mientras se transportaban en bicicleta, un 28% más que en 2019.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, señaló que “estamos avanzando en reponer la urgencia del proyecto del centro automatizado de tratamiento de infracciones, que nos permite controlar los excesos de velocidad e infraccionar muy rápido“.

Mientras tanto, sólo queda apelar a la conciencia entre quienes comparten las calles, pues así como en cada vehículo, en cada bicicleta pedalea una historia.