En enero de 2020, y durante un paseo de curso, un niño de seis años se ahogó en la piscina municipal de Quilicura, quedando con muerte cerebral. Hoy, hay dos investigaciones en curso. Una en la Fiscalía, que indaga un presunto cuasi delito de homicidio y otra en la municipalidad, que inició un sumario administrativo por el hecho. Sin embargo, aún no hay responsables. Un testigo clave conversó con CHV Noticias y reveló que no había salvavidas al momento del accidente y sólo se encontraba el monitor. Por eso, la familia del menor acusa negligencia de los funcionarios que estuvieron a cargo el día del paseo organizado por el municipio. “No tengo palabras para decir cómo me siento. Era un niño que quería vivir. Voy a seguir mi lucha, porque cada niño que veo me recuerdo al mío. Justicia para Emmaus”, dice Emmanuel Louis, su padre.