Jeannette Martínez inició su travesía el pasado martes desde las 9 de la mañana. Salió desde la Plaza de Armas de Talca para llegar hasta La Moneda, un trayecto de más de 250 kilómetros que realizará caminando.

“Llevo tres días caminando, partí el martes y llevo esta carta para entregársela al presidente de la República y espero que me escuche. No solo por mí, sino por todos los niños de Chile que son víctimas de abuso sexual todos los días”, explicó Jeannette.

Su fin es pedir que endurezcan las penas contra autores de delitos sexuales, ya que “las penas son muy bajas en este país, no puede ser que un abusador o violador se quede firmando, con arresto o simplemente con un programa psicológico”, dijo.

Esta travesía también está relacionada con la propia experiencia de Jeannette, y es que según dice, fue víctima de abuso sexual durante su infancia, al igual que sus dos hijas, quienes tras años de silencio le revelaron que fueron abusadas sexualmente por sus tutores cuando eran menores de edad.

“Nosotros no tenemos por qué esconder la cabeza, nosotros somos víctimas no solo de las leyes, somos víctimas del Estado porque el Estado no se ha hecho cargo de las cifras que hay día a día, todos los días hay niños abusados y violados”, agregó.

Pero Jeannette no está sola en esto, ya que su hija la acompaña minuto a minuto desde su vehículo.

“En el transcurso de toda esta convocatoria, a mi mamá mediante las redes sociales le han notificado de mucha gente que ha vivido y están pasando por esta situación, y hoy día es el día y el momento en que se puede hacer algo“, contó Karen Fuentes, hija de Jeannette.

Respecto a esto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, expresó que “compartimos la necesidad de endurecer la mano respecto de quienes cometen delitos sexuales contra menores. Lo hicimos al declarar imprescriptible los delitos que se cometan contra niñas, niños y adolescentes“.

Mientras que la subsecretaria de la Niñez, Carol Brown, aseguró que “tenemos pendiente en el Congreso la tramitación de un proyecto de ley que quita los beneficios carcelarios para aquellos que han sido condenados por abuso sexual infantil o maltrato“.

Jeanette y su hija Karen llegarán este viernes a La Moneda, y esperan que el mandatario las reciba y logren un acuerdo en esta materia.

“Hay que sí o sí cambiar las leyes, por eso voy caminando. Vamos que se puede, y sí o sí vamos a llegar a La Moneda, así que espero que el presidente me reciba”, sentenció Jeanette.