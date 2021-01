Le deben siete meses de arriendo en su vivienda de Puente Alto, y tras iniciar un proceso judicial, decidió poner carteles en las afueras de la casa para denunciar al individuo que vive en su domicilio. Una medida de presión que ha sido apoyada por vecinos del sector. Ese es el caso de Rosa Díaz, quien aseguró que ha decidido llevar a cabo esta acción todos los días “porque ya es mucho el abuso”, considerando que ella y su esposo quedaron sin trabajo durante la pandemia y el arriendo que deberían haberle pagado era el único sustento que ambos tenían. Según contó, esto se remonta desde abril, pero el 28 de agosto su arrendatario moroso se comprometió a entregar la casa el 11 de septiembre y abonar $500 mil a la deuda. Tras no cumplirse la promesa, optó por judicializar el caso, pero él no se presentó al proceso. Por eso, Rosa tomó esta medida desesperada hasta que el sujeto haga abandono del inmueble. Lamentablemente, este es un caso que se repite, ya que anualmente se ingresan cerca de 20 mil requerimientos a la justicia para desalojar a arrendatarios morosos, en un proceso que se puede extender mínimo siete meses y que busca ser reducido mediante un proyecto de ley que contempla que juicios de desalojo por no pago no duren mas de 10 días.