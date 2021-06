Carolina Ruiz reunió videos y antecedentes para contar us historia. Según relata, ha denunciado varias veces a su ex pareja por violencia intrafamiliar, pero el hostigamiento de su parte no cesa. Por redes sociales, esta madre de cuatro niños compartió registros donde se vería al padre de sus pequeños rondar en auto afuera de su casa y la de una amiga, pese a orden de alejamiento en su contra. Episodios que denunció ante la Fiscalía de Santiago Oriente. Anteriormente, el 2016 y 2018, había puesto denuncias en Carabineros, y el 2019 judicializó otra acción legal en la cual este sujeto fue formalizado por maltratos habituales en contexto de VIF. De acuerdo con ella, tras las denuncias todo empeoró. Dice que desde entonces su ex pareja la ha demandado por otros delitos que apuntan al supuesto maltrato contra sus hijos, lo que insiste que no es real. Carolina espera que la Fiscalía pueda resolver su caso prontamente en medio del temor que siente. “Yo no me voy a morir, no quiero salir en las noticias, yo no quiero ser el femicidio numero tanto de este país. Yo no me puedo morir, morirse es un lujo y yo no puedo, tengo 4 hijos que mantener”, asegura. El Ministerio Público la contactó y ofreció nuevas medidas cautelares para su protección.