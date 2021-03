Ana Zambrano acusó que le cursaron un parte por usar un estacionamiento para personas con discapacidad en Maipú. Sin embargo, ella efectivamente tiene una discapacidad motora provocada por un accidente que sufrió hace 16 años cuando trabajaba como transportista escolar. Según indicó, dejó la credencial que le permite ocupar este espacio a la vista, en el parabrisa. Pero aún así, la multa fue cursada indicando que este documento no estaba visible. “Lo que pasa es que nosotros somos invisibles, y yo me he dado cuenta ahora que yo soy discapacitada, que nosotros somos invisibles. Mi vida me cambió en 18o°”, dijo Zambrano. Actualmente recibe jubilación de $130 mil y una multa como esta puede costar hasta $75 mil. Por tanto, para eximirse de ella, deberá acudir al Juzgado de Policía Local correspondiente y demostrar que posee una discapacidad.