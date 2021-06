Una mujer fue formalizada y terminó con un sumario sanitario en su contra tras agredir a un fiscalizador en la Provincia de San Antonio. El incidente ocurrió cuando le se le exigió bajar de la locomoción colectiva por incumplir las exigencias sanitarias, ya que iba sir mascarilla y no portaba el permiso correspondiente. Hoy, arrepentida de la situación, contó su versión a CHV Noticias. “Mostré mi permiso y me dijeron ‘ese permiso no te sirve, bájate inmediatamente’. Tuve la mala reacción”, relató. Contó, además, que “a los 15 minutos, el funcionario llegó con un certificado médico de fractura en la mandíbula”.