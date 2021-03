La tarde del pasado viernes una mujer de 45 años llegó a la Clínica Mediterráneo de Las Condes por complicaciones tras una cirugía estética. Iba a una consulta, pero terminó perdiendo la vida. “Me acerco y veo dos ambulancias, y ahí se me vino el mundo encima, dije ‘algo pasa aquí’. El médico salió y me dijo ‘tu señora ha tenido dos paros respiratorios’”, relató su marido. Esta madre de dos niños se había realizado una abdominoplastía a principios de febrero. Sin embargo, a los días comenzó con molestias. Por lo mismo su esposo la acompañó donde la doctora que la operó, quien según denuncia la habría sometido a otra intervención. “La autoridad sanitaria tomó conocimiento del fallecimiento de una persona en este centro de estética. Dimos inicio a la investigación sanitaria correspondiente. Este centro de belleza no hemos podido acreditar si cuenta o no con autorización sanitaria toda vez que no figura en nuestros registros”, afirmó Omar Cáceres, del departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. La Clínica Mediterráneo sólo aparece en redes sociales. No está en los registros del edificio ni de la autoridad sanitaria. Tampoco cuenta con patente municipal para funcionar.